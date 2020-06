Bonifica del gas radon: arriva l’impianto di ventilazione in Municipio

Un sistema di ventilazione meccanica controllata, al servizio del piano terra dell’edificio municipale in piazza Martiri della Libertà, che sarà finalizzato principalmente alla riduzione dell’immissione di gas radon negli ambienti.

Bonifica dei gas radon

È questo il progetto, approvato nei giorni scorso dalla Giunta comunale, che prosegue il lungo lavoro di monitoraggio e bonifica dal gas radon sul nostro territorio: infatti, questo impianto mitigherà l’effetto del gas e migliorerà le condizioni microclimatiche dei luoghi di lavoro. Un intervento per il quale l’Amministrazione ha stanziato circa 51mila euro. Altri interventi simili sono in corso anche all’asilo nido, alla scuola Morcelli e e alla scuola San Giovanni (comunicazioni più dettagliate su questi specifici interventi verranno date in seguito).

Il Comune si sta occupando del problema. Non a caso aveva avviato un importante monitoraggio di ben 200 punti sul territorio – iniziato ad aprile 2017 e concluso come da prassi nell’aprile 2018, dopo i test specifici eseguiti dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) – proprio per poi permettere all’Amministrazione comunale di prendere eventuali provvedimenti al riguardo. Infatti, il radon è un gas naturale presente ovunque sulla Terra (in quantità variabili) che, come è noto, è radioattivo (deriva dall’uranio). Di conseguenza respirarlo a lungo può provocare seri danni ai bronchi e ai polmoni, e i locali più a rischio sono ovviamente quelli interrati, o al piano terra (ovvero, più vicini al suolo da dove il radon si sprigiona). Ecco perché, assodato che il radon è presente in alcuni ambienti al piano terra del Municipio, è stato ritenuto opportuno prendere provvedimenti.

Il commento

«Il Comune di Chiari è uno dei pochi Comuni ad aver avviato un progetto serio di monitoraggio del gas radon e ad intervenire di conseguenza per migliorare le condizioni di salubrità degli ambienti che ne sono interessati: ne siamo molto orgogliosi – ha commentato l’assessore all’Ambiente, Chiara Facchetti -. La somma del bilancio comunale che mettiamo a disposizione, ovvero 51mila euro, non è indifferente ed è giustificata dall’importante obiettivo di garantire sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro frequentati quotidianamente dal personale comunale e dalla cittadinanza che accede ai servizi comunali. Un ringraziamento in particolare va all’Ufficio Ecologia per tutto il lavoro svolto su questo tema a tutela della salute dei lavoratori e degli utenti. In futuro, recupereremo la serata di approfondimento sul tema che era prevista a febbraio e che è stata annullata a causa dell’emergenza Covid-19, così da illustrare il tutto alla cittadinanza».