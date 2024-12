Capriano, ex discarica Metalli Capra: presto la messa in sicurezza

Discarica ex Metalli Capra: il Comune ha indetto una pubblica assemblea per informare i cittadini in merito all’inizio dei lavori di bonifica e messa in sicurezza del sito radioattivo.

Ex discarica Metalli Capra, presto la messa in sicurezza

Il Comune di Capriano invita la cittadinanza a partecipare all’assemblea pubblica d’informazione riguardo all’inizio dei lavori di messa in sicurezza dell'ex discarica Metalli Capra. L’assemblea si svolgerà mercoledì 11 dicembre alle 19 presso la sala consiliare del Comune di Capriano del Colle. Nell’occasione saranno presenti i responsabili e i tecnici delle ditte incaricate che illustreranno il programma del progetto, che prevedeva la costruzione dei un bunker che racchiuderà in via definitiva le 82.500 tonnellate di rifiuti contaminati da Cesio 137, e i lavori necessari per le messa in sicurezza del sito.

Parteciperanno all’importante assemblea i rappresentanti delle istituzioni statali, regionali e provinciali, ma anche il direttore generale di Arpa Lombardia Fabio Cambielli e i vertici di Arpa Brescia.