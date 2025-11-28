Verso le 21 l'uomo è stato individuato in un bosco impervio, è stato quindi raggiunto da una squadra del Cnsas con due sanitari, in collaborazione con i Vigili del Fuoco e con la Guardia di di Finanza

Bloccato a 700 metri di quota sulla Sella dell’Oca: arriva l’elisoccorso.

Bloccato a 700 metri di quota

Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì 27 novembre 2025) per il mancato rientro di un uomo nella zona della Sella dell’Oca a circa 700 metri di quota. Ad intervenire prontamente sul posto i tecnici della Stazione di Valle Trompia, V Delegazione Bresciana, con il supporto della Stazione di Valle Sabbia del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico.

Hanno quindi preso il via le ricerche con due tecnici di ricerca supportati da due unità cinofile di ricerca in superficie ed un pilota di droni del Cnsas, Vigili del fuoco e Sagf, Soccorso alpino Guardia di finanza. Verso le 21 l’uomo è stato individuato in un bosco impervio, è stato quindi raggiunto da una squadra del Cnsas con due sanitari, in collaborazione con i Vigili del Fuoco e con la Guardia di di Finanza.

L’arrivo dell’elisoccorso

Dopo la valutazione sanitaria e l’imbarellamento sul posto, in accordo con centrale è stata decisa l’evacuazione con l’elisoccorso di Brescia di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza. Le squadre hanno predisposto l’area per consentire le manovre di verricello e la movimentazione dell’équipe sanitaria.