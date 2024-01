Blocca le auto e chiede soldi, scatta l'arresto

Blocca l'auto e chiede soldi, scatta l'arresto.

Con fare aggressivo bloccava le auto chiedendo con insistenza denaro ai conducenti. É successo a Rezzato dove gli agenti della Polizia Locale sono riusciti a raggiungerlo e a denunciarlo per accattonaggio molesto.

Una fuga rocambolesca

Successivamente il soggetto in questione è stato sottoposto a perquisizione a seguito della quale è stato ritrovato del denaro, provente dell'attività delittuosa. Una volta conclusi gli accertamenti e uscito dalla Caserma della Polizia Locale, il soggetto in questione ha ignorato l'invito della Polizia Locale a mantenere una condotta consona al vivere civile. Infatti, a distanza di neppure un'ora, è stato individuato da un agente libero dal servizio bloccare nuovamente le auto circolanti in centro. L'agente si è avvicinato e lo ha invitato ad attendere l'arrivo della pattuglia. L'uomo nel frattempo era salito sulla propria auto, non accorgendosi che l'agente si era frapposto tra la portiera del veicolo e la vettura, l'uomo ha inserito la retromarcia e lo ha trascinato per sei metri.

Il soggetto, recidivo, ha continuato a chiedere soldi agli autisti

Il soggetto, nonostante il tentativo di fuga, è stato individuato poco dopo nella parte opposta della città anche se non aveva perso tempo, continuando a chiedere soldi ad altri conducenti. Una volta accortosi della presenza della pattuglia della Polizia Locale ha ripreso a fuggire con tanto di inseguimento perle vie di Rezzato. Una volta arrivato nel centro del comune di Mazzano è stato bloccato e dichiarato in arresto.