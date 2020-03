Un salto nel vuoto, dal balcone di casa, al primo piano di una palazzina a Corte Franca. Protagonista dell’infortunio domestico un bambino di appena 4 anni. Trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita.

Bimbo di quattro anni precipita dal balcone

La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle Forze dell’ordine. Da una prima ricostruzione si apprende che in mattinata un bambino di appena 4 anni, sfuggito al controllo dei genitori, è uscito sul balcone di casa. E’ bastato un attimo e il piccolo è finito di sotto, precipitando nel giardino. L’erba, fortunatamente, ha attutito l’impatto.

Trasportato in ospedale

Trasportato in ospedale, al Civile di Brescia, non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri del Radiomobile di Chiari e della caserma di Adro.

