Bimbo di quasi due anni raggiunto da un proiettile, è grave in ospedale

Tragico evento a Cortefranca.

Cosa è accaduto

Nella serata di ieri (lunedì 15 agosto 2022) un bambino di tre anni è stato raggiunto da un proiettile rimanendo gravemente ferito. Il colpo sarebbe partito dall'arma di una guardia giurata mentre si trovava in strada. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri di Chiari: secondo le prime ricostruzioni il piccolo in quel momento si trovava alla finestra, ora è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. La guardia giurata si trova ora in caserma a disposizione dei carabinieri che avranno il compito di far luce sulle motivazioni che hanno portato l'uomo a sparare.