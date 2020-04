Bimbi e emergenza Coronavirus: arriva “Disegniamo Chiari… da casa”. L’iniziativa è stata promossa dall’assessore alla Cultura Chiara Facchetti.

Bimbi ed emergenza Coronavirus

Che fare a casa? Come impiegare il tempo con i più piccoli che stanno affrontando a loro modo questa emergenza Coronavirus? Il Comune di Chiari ha promosso una nuova iniziativa che vede in palio anche un uovo di Pasqua.

«Chiediamo a tutti i piccoli cittadini clarensi di disegnare uno scorcio, un monumento oppure un luogo del cuore della nostra città», ha spiegato l’assessore Facchetti.

Come partecipare

Ecco come funziona: disegna e colora un luogo, uno scorcio oppure un monumento, fotografa il disegno ed entro domenica (5 aprile) invia la fotografia al seguente indirizzo e-mail: cultura@comune.chiari.brescia.it indicando come oggetto: Disegniamo Chiari da casa e specificando nel testo il nome dell’autore e il titolo del disegno.

Lunedì sarà creato sulla pagina Facebook del Comune di Chiari un album con tutte le immagini ricevute e avrà il nome dell’iniziativa promossa in questi giorni.

Il disegno che alle 18 di mercoledì 8 aprile avrà ottenuto più like riceverà in premio un delizioso uovo di pasqua artigianale prodotto dalla Pasticceria Principe, sponsor dell’iniziativa, che verrà consegnato al domicilio del vincitore sabato 11 aprile.

Importante: valgono solamente i like alle immagini presenti nell’album e non sulle loro eventuali condivisioni).

C’è tempo fino a domenica per partecipare. Semplice vero? E allora…. scatenate il piccolo artista che è in voi!

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE