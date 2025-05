Bimba resta chiusa in casa da sola, intervengono i Vigili del fuoco

Hanno allertato i Vigili del fuoco perché erano rimasti chiusi fuori casa. Due genitori hanno chiamato il 112 perché nell'abitazione, da sola, era rimasta la figlia piccola. Una vicenda che si è conclusa nel migliore dei modi nella mattinata di sabato 17 maggio a Rovato.

Bimba resta chiusa in casa da sola

L'intervento dei pompieri è avvenuto con tempestività nella zona di via Battisti, nel quartiere della stazione di Rovato. In poco tempo i Vigili del fuoco sono riusciti a farsi strada nell'appartamento e "liberare" la bambina. Sul posto si è recato anche l'assessore Pieritalo Bosio, per sincerarsi della situazione. Fortunatamente l'emergenza si era già risolta, senza nessuna conseguenza sulla piccola, sana e salva insieme ai suoi genitori. La presenza dei mezzi di soccorso ha inevitabilmente attirato la curiosità dei vicini. Ma, come si suol dire, "tutto è bene quel che finisce bene".