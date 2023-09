Bimba di un anno investita da un'auto, l'allarme nel pomeriggio

Bimba di un anno investita da un'auto. Attimi di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 18 settembre 2023).

Bimba di un anno investita da un'auto, scatta l'allarme

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 15 in via Massiago/snc, in località Botticino Mattina. Dalle prime ricostruzioni pare che una bambina di un anno sia stata investita all'interno di un'area privata. Resta da chiarire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto.

L'intervento dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze e l'automedica. Fortunatamente, la bimba una volta valutata dai sanitari è risultata meno grave del previsto. La missione è stata infatti declassata a codice giallo. La piccola è stata comunque trasferita all'ospedale pediatrico degli Spedali Civili per gli opportuni accertamenti del caso.