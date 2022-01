Rovato

Attimi di panico nella notte tra sabato 1 e domenica 2 gennaio.

Sono ore di apprensione, queste, per una famiglia rovatese e, di riflesso, per l'intera comunità. Nella tarda serata di sabato 1 gennaio una bambina di soli tre anni è stata trasportata in ospedale con l'elicottero in seguito a un malore.

Bimba di tre anni sta male: interviene in notturna l'elisoccorso

Vista la tenerissima età della piccola e la delicatezza della situazione, c'è massimo riserbo dalle fonti ufficiali sulla vicenda. L'allarme è scattato nella tarda serata di sabato 1 gennaio e sul posto sono intervenuti i sanitari di Trenzano e Chiari. A causa di alcune complicazioni, però, si è reso necessario anche l'intervento in notturna dell'elisoccorso, atterrato intorno all'una nelle campagne tra Sant'Anna e Duomo. La bimba è stata intubata e trasportata all'ospedale Civile di Brescia.

Il video dell'intervento

Dalla pagina Facebook dei volontari ambulanza Trenzano, il video dell'intervento dell'elisoccorso.