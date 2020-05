Un contributo davvero importante per la scuola e i bambini: sul tavolo 8mila euro.

Bilancio in difficoltà: dal Comune 8mila euro per la scuola materna

“Siamo davvero contenti di questo contributo che avevamo richiesto al Comune – ha precisato il presidente della scuola materna di Urago, Gabriele Cortesi – In questo modo possiamo fare ragionamenti diversi sulla questione delle rette”. Come la gran parte delle scuole paritarie, anche l’asilo di Urago si trova in una situazione di difficoltà a causa dell’emergenza Covid. “Siamo riusciti ad anticipare la cassa integrazione alle maestre e alle dipendenti – ha continuato – Ma ovviamente questi 8mila euro per noi sono molto importanti in questo momento”. Da parte dell’Amministrazione Brugali, in modo particolare dal vicesindaco Francesco Ossoli, c’è sempre stata l’intenzione di venire incontro alle esigenze della scuola e dei circa 90 bambini iscritti all’unico asilo del paese.