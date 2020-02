Bilancio Avis positivo a Verolavecchia

Venerdì sera, nei locali dell’associazione, si è conclusa la prima assemblea del 2020 dei soci Avis sezione di Verolavecchia.

Assemblea Avis

Alla presenza del presidente Franco Tomasoni, del segretario Francesco Baronio e di Mario Brunelli, presidente storico, sono state illustrate le molte attività realizzate nel 2019 e gli obiettivi per il 2020. Entusiasmo per la festa del 65esimo compleanno dell’associazione, avvenuta lo scorso anno, che ha riscosso un ottimo successo. “Un grazie a tutti gli avisini che hanno partecipato numerosi con le loro famiglie”, ha sottolineato Tomasoni. Bilancio positivo anche per le donazioni che sono in aumento confermando il trend positivo degli ultimi anni. Tante le iniziative già in programma per il 2020. “Il nostro obiettivo è crescere sempre e non fermarci mai”, ancora Tomasoni.