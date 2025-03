Bicicletta rubata, senza patente e sotto l'effetto di droga: fermati due clandestini.

Fermati due clandestini

Succede a Rezzato durante il consueto controllo del territorio da parte degli Agenti del Comando di Polizia Locale. Gli stessi hanno intercettato un veicolo con a bordo due soggetti magrebini privi di documenti di identificazione e pertanto irregolari sul territorio nazionale.

Bicicletta rubata, senza patente e sotto l'effetto di droga

Ad attirare l'attenzione degli agenti della Locale l'atteggiamento di nervosismo e agitazione palesato da parte dei due soggetti in questione che sono stati quindi sottoposti a perquisizione. Ad essere rinvenuti all'interno del baule dell'auto una bicicletta di non esiguo valore, presumibilmente trafugata nel circondario nel corso della mattina. Il velocipede è stato sottoposto a sequestro in quanto entrambi non erano in grado di dichiararne la provenienza. Il conducente, inoltre, privo di patente in quanto mai conseguita, è stato sottoposto ad accertamenti volti a verificare lo stato di alterazione: è risultato positivo alla cocaina.

Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo ed i soggetti denunciati per ricettazione. L’intervento degli Agenti ha permesso di evitare che i due, dopo aver messo piede nel territorio della Città di Rezzato, potessero rendersi responsabili di furto ai danni di qualche cittadino.