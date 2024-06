Dopo tre intense settimane di sport e divertimento all’oratorio di Sant’Andrea, è stata ufficialmente proclamata la squadra vincitrice del Memorial Massimo Salvi: si tratta di Besa, che ha trionfato nella finalissima di domenica 16 giugno.

Besa conquista l'ottavo Memorial Massimo Salvi

Besa ha conquistato l'ambito trofeo. Sul secondo gradino del podio PL Spurghi – Bar Follia, terza Macelleria Mazzucchelli e quarto posto per Ramera Infissi, che si è però riscattata nei premi individuali vincendo quello per i migliori allenatori (i fratelli Davide e Michele Ramera) e i capocannonieri Leonardo e Federico Moraschi (riconoscimento ritirato dai compagni di squadra). Il miglior giocatore è Martino Archetti (Macelleria Mazzucchelli), miglior portiere Mattia Bellomo (PL Spurghi – Bar Follia).

Successo per il torneo

Più che positivo il bilancio dell’ottava edizione del tradizionale torneo notturno di calcio a sette dedicato al ricordo di Massimo Salvi, ex giocatore dell’Unitas Coccaglio e dirigente sportivo del Chiari Calcio mancato nel 2015 a soli 53 anni. Una manifestazione fortemente voluta dai figli Matteo e Cristina e dalla moglie Daniela, resa possibile dalla impeccabile macchina organizzativa del gruppo sportivo Uso Sant’Andrea.

"Sedici squadre, più di 150 giocatori e centinaia di persone hanno partecipato alle 12 serate di gioco affollando l’oratorio. Grazie al vostro impegno, passione e partecipazione abbiamo reso omaggio a una persona che portiamo nel cuore, mantenendo vivo il suo ricordo attraverso una delle sue più grandi passioni. Grazie anche all’Unitas Coccaglio per la speciale partita tra vecchie glorie: tornare sui campi insieme agli amici di sempre ci ricorda tanti momenti belli trascorsi insieme. Ringrazio infine il Comune di Rovato: grazie a tutti di vero cuore".

Queste le parole di Matteo Salvi, che ha espresso gratitudine e stima al gruppo sportivo della frazione, ai volontari, alle squadre e agli sponsor.

Tante autorità alla premiazione

La cerimonia di premiazione, presentata dalla speaker radiofonica Nicoletta Del Vecchio, ha previsto una targa per l’Uso Sant’Andrea (ritirata da Leonardo Pontoglio e Bernardo Bara) e per l’Unitas Coccaglio (consegnata a Franco Lazzari, che ha dato un omaggio floreale a Daniela). "Questo torneo è cresciuto in pochi anni: nel ricordo di vostro papà avete costruito un momento comunitario bellissimo", ha evidenziato il sindaco Tiziano Belotti. Don Marco Lancini ha sottolineato l’encomiabile lavoro dei volontari: "E’ stato fatto tanto lavoro in cucina! Ringrazio anche chi aderisce: il torneo è cresciuto come qualità calcistiche quindi il merito va ai ragazzi che hanno giocato".

Le fotografie