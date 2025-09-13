Qualità dell’aria nelle aule e in palestra, controllo intelligente della centrale termica e risparmio energetico: a Berlingo è partito il progetto Fybra, che introduce nelle scuole elementari e medie sensori di nuova generazione per monitorare e migliorare il benessere di studenti e docenti. Il sistema, sviluppato da una startup italiana, è in grado di rilevare in tempo reale CO₂, temperatura e umidità, confrontando i dati interni con quelli esterni e suggerendo le corrette modalità di aerazione grazie a un semplice segnale luminoso: rosso per aprire le finestre, azzurro per chiuderle e viola per mantenerle ancora aperte. Durante l’inverno questo meccanismo consente di ottenere risparmi energetici fino al 20%.

Berlingo investe su innovazione e sostenibilità: scuole più salubri ed efficienti con il progetto Fybra

Grazie a un finanziamento a fondo perduto di 50 mila euro, sono stati installati 29 sensori Fybra: 10 nella scuola media e 19 nella primaria. Nei prossimi giorni anche spogliatoi e servizi della palestra comunale verranno dotati di un impianto di ventilazione meccanica capace di gestire in automatico deumidificazione e ricambi d’aria, garantendo un ambiente più sicuro e salubre.

“Con questo progetto uniamo innovazione, sostenibilità e salute – ha sottolineato il sindaco di Berlingo, Fausto Conforti – Come amministrazione non dobbiamo solo concentrarci sui vantaggi in termini di risparmio, ma dare priorità al benessere quotidiano degli alunni che ci sono stati affidati e del personale scolastico che svolge una attività cruciale per le nostre comunità”. Oltre agli aspetti ambientali, Fybra rappresenta anche uno strumento didattico: i dati raccolti sono accessibili a studenti e insegnanti, offrendo nuove possibilità per attività legate alle Stem, all’educazione civica e alla sensibilizzazione sulla sostenibilità.

L’obiettivo si allarga

L’innovazione non si ferma qui. Con l’introduzione delle nuove termovalvole, i sensori dialogano direttamente con il sistema di riscaldamento, regolando l’apertura in base alle necessità di ventilazione e alle condizioni termiche. In questo modo si ottimizzano comfort e consumi, con un risparmio aggiuntivo fino al 30% rispetto ai sistemi tradizionali, grazie anche al collegamento con la centrale termica. “Le risorse statali per l’efficientamento energetico sono state dirottate nel comparto scuola, ma è nostra intenzione applicare il sistema Fybra in tutti gli edifici comunali – ha concluso Conforti, guardando al futuro – Ci auguriamo di trovare presto le risorse per raggiungere anche questo obiettivo”.