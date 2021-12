RICONOSCIMENTI

Dalla prima edizione dell'iniziativa sono stati consegnati 37 benemeriti. Il sindaco Giovanni Battista Sarnico:"Bello che la cittadinanza creda nel suo valore".

A condurre l'evento, dove sono stati premiati sette cittadini, Luciano Costa. Palpabile l'emozione in teatro Agorà nella serata di ieri.

Benemerenze civiche a Ospitaletto:"Specchio di accoglienza e conoscenza della comunità"

È stata una domenica tutta da festeggiare ieri a Ospitaletto con la consegna delle benemerenze civiche di ben sette cittadini considerati meritevoli.

La cerimonia ha preso vita al teatro Agorà, vedendo la consegna delle medaglie a Bruno Bonomi, don Pierino Ongaretti, Angelo Radici, Pietro Crotti, Lorenzo Bernini, Celestino Borzi e Marina Aiardi.

Gli ultimi due premiati alla memoria rispettivamente per le categorie "Meriti civici" e "Solidarietà".

A seguire il concerto gospel de "The golden guys" diretto da Paola Milzani, che ha presentato lo spettacolo "I have a dream: the time is now".

L’iniziativa s’è inserita negli eventi dedicati al Natale "per festeggiare insieme", come spiegato dall’Amministrazione.

Come sempre, anche quest'anno erano pervenute molte segnalazioni di cittadini illustri e non è stato semplice scegliere a chi assegnarle.

Non a caso, infatti, la nona edizione delle benemerenze civiche ha visto ben sette premiati: un vero record rispetto alle precedenti.

"Momenti come questo ci fanno ricordare la rete di accoglienza e partecipazione ospitalettese, vero collante per un futuro positivo" ha commentato il sindaco Giovanni Battista Sarnico.

