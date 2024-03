E’ iniziata con l’acceleratore l’attività della Polizia Locale nel primo bimestre del 2024. La costante presenza sul territorio delle pattuglie che presidiano in maniera sistematica e capillare il territorio, con particolare accortezza ai punti più critici come la stazione ferroviaria e i parchi pubblici, sta dando risultati ragguardevoli. Prezioso l’ausilio delle telecamere, che consentono il monitoraggio anche da remoto e fondamentale anche il rinnovamento dei parco mezzi: si tratta di strumenti di supporto all’attività quotidiana degli agenti.

Ben 63 veicoli senza assicurazione sequestrati a Rovato

Per quanto riguarda i numeri, sono stati 10 gli interventi di controllo di soggetti dediti al consumo di sostanze stupefacenti che hanno portato al sequestro di droghe sia leggere che pesanti (tra le più frequenti marijuana, hashish, cocaina e eroina); operazioni che hanno portato al ritiro della patente per i soggetti fermati ed alla loro segnalazione all’autorità competente. Centrale è l’attività di prevenzione, che vede gli agenti quotidianamente concentrati nel controllo di veicoli e soggetti sospetti: questo ha permesso in più occasioni di intercettarli prima che entrassero in azione al loro ingresso in paese, consentendo in tre casi di sequestrare strumenti utili allo scasso e in due casi al sequestro di armi improprie (pronte ad essere utilizzate). Non è mancata la consueta attività di controllo per garantire la sicurezza stradale e la prevenzione dell’incidentalità: sono stati 63 i veicoli sequestrati per mancanza della copertura assicurativa, otto i conducenti a cui è stata ritirata la patente per essersi messi alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e 6 fermato in stato di ebrezza; un veicolo, invece, era stato importato in Italia con targhe e documenti falsi. Due gli automobilisti intercettati alla guida di veicoli con patenti false. Per quanto riguarda infine gli interventi volti alla prevenzione e repressione di commercio abusivo, sono stati effettuati 3 sequestri di articoli di elettronica, alimenti e abbigliamento.