Bedizzole, “no” dalla Provincia all’impianto di biometano

Bedizzole, una volta tanto vincono i comitati e la salute viene messa al primo posto. La Provincia ha infatti negato l’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti per produrre biometano proposto da A2A a Bedizzole (ma l’opera avrebbe avuto ricadute anche su Calcinato e Lonato), accogliendo le criticità segnalate da ARPA, ATS, Comitati e ambientalisti.

E’ ufficiale: la Provincia, sentiti e raccolti i pareri di tutti gli Enti preposti, ha bocciato la richiesta di A2A presentata nel 2017 per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti per produrre biometano a Bedizzole, ma più impattante sul comune di Calcinato e Lonato Del Garda.

“Si tratta di un successo, dopo anni di indefesso lavoro sul tema, gratuito e da parte nostra, sottraendo del tempo prezioso alle nostre famiglie, in difesa esclusiva della salute dei cittadini e per la tutela dell’ambiente – hanno commentato Laura Corsini, Donatella Decise e Imma Lascialfari del Comitato Cittadini Calcinato e di Ambiente Futuro Lombardia – Non era per nulla scontato questo esito, considerando la potenza della multi utility e visti i risultati ed i successi della stessa ottenuti negli anni. Ciò nonostante eravamo estremamente convinti che davanti alle criticità del progetto, prontamente documentate e inviate a tutti gli Enti interessati, le stesse, non avrebbero potute non essere prese in considerazione dagli enti stessi”.