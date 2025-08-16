il caso

Beccato un lavoratore in nero all'interno di un ristorante: attività sospesa e sanzioni salate

Nell’ambito dei controlli in materia di sicurezza sul lavoro

Beccato un lavoratore in nero all'interno di un ristorante: attività sospesa e sanzioni salate
Provaglio d'Iseo
Pubblicato:

Beccato un lavoratore in nero all'interno di un ristorante: attività sospesa e sanzioni salate.

Lavoratore in nero beccato in un noto ristorante

Succede a Provaglio d'Iseo dove nella serata di giovedì 14 agosto 2025 i carabinieri della Stazione di Iseo e del Nucleo  Ispettorato del Lavoro di Brescia, nell’ambito dei controlli in materia di sicurezza sul lavoro, hanno accertato la presenza di un lavoratore in nero all’interno di un noto ristorante del posto.

Cosa è emerso

Durante l’attività, sono state state riscontrate ulteriori violazioni amministrative e penali in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: è quindi scattata la  denuncia in stato di libertà del titolare dell’esercizio commerciale ed all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Al termine dei controlli sono state elevate contravvenzioni penali per circa 10600,00 euro oltre a sanzioni amministrative per circa 6900,00 euro.

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.14/2021 del 15/06/2021 presso il Tribunale di Brescia
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Davide D'Adda
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primabrescia.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151