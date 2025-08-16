il caso

Nell’ambito dei controlli in materia di sicurezza sul lavoro

Beccato un lavoratore in nero all'interno di un ristorante: attività sospesa e sanzioni salate.

Lavoratore in nero beccato in un noto ristorante

Succede a Provaglio d'Iseo dove nella serata di giovedì 14 agosto 2025 i carabinieri della Stazione di Iseo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brescia, nell’ambito dei controlli in materia di sicurezza sul lavoro, hanno accertato la presenza di un lavoratore in nero all’interno di un noto ristorante del posto.

Cosa è emerso

Durante l’attività, sono state state riscontrate ulteriori violazioni amministrative e penali in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: è quindi scattata la denuncia in stato di libertà del titolare dell’esercizio commerciale ed all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Al termine dei controlli sono state elevate contravvenzioni penali per circa 10600,00 euro oltre a sanzioni amministrative per circa 6900,00 euro.