Beccato nella sede degli Alpini a ricaricare il cellulare, denunciato

Sorpreso nella sede degli Alpini a ricaricare il cellulare, i carabinieri denunciano un kosovaro.

Nonostante il virus gli uomini dell’Arma non hanno fermato il loro operato di controllo sul territorio che, al contrario, si è intensificato. Nei giorni scorsi infatti, i militari della stazione locale hannodenunciato un kosovaro 36nne sorpreso all’interno della sede degli Alpini di Orzinuovi mentre stava ricaricaricando il cellulare. L’uomo è stato denunciato per la violazione dell’art.650 CP nonché per furto di energia elettrica.

