Beccato nella notte a rovistare all'interno di un'auto: scatta la denuncia.

Denunciato in stato di libertà per il furto su un'autovettura un cittadino marocchino di 34 anni da parte dei Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Verolanuova. I fatti risalgono alla notte appena trascorsa (tra venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2024) a Leno quando è giunta al 112 la segnalazione da parte di un cittadino privato il quale aveva notato un uomo intento a rovistare all'interno di un'autovettura Toyota Yaris parcheggiata sulla pubblica via.

Identificato e segnalato

Il 34enne che si trovava poco lontano dal luogo nel quale era stato scoperto a rovistare nell'auto, è stato rintracciato da parte dei carabinieri giunti immediatamente dopo la segnalazione sul posto. L'uomo è stato quindi identificato e segnalato all'autorità giudiziaria di Brescia.

