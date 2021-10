in manette

A finire nei guai è stato un 36enne residente sul Sebino.

E' successo nella notte tra giovedì e venerdì a Corte Franca, in un esercizio commerciale di via Roma. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chiari e un agente della Stradale libero dal servizio.

Beccato mentre cerca di rubare in macelleria: arrestato

Ha aspettato che calassero le tenebre e che non ci fosse in giro più nessuno per entrare in azione. Si è recato con un motociclo rubato alla macelleria di via Roma e poi, servendosi di una spranga, ha mandato in frantumi la vetrata del negozio di generi alimentari. Pensava di riuscire a introdursi nel locale e di scappare in pochi minuti con la refurtiva, ma il ladro è stato prontamente fermato grazie all'intervento di un agente di Polizia che vive poco distante.

L'agente, in servizio al distaccamento della Stradale di Iseo, allertato dal rumore dei vetri infranti, non ci ha pensato due volte e, dopo aver composto il 112, si è recato sul posto per controllare cosa stesse accadendo. Immediatamente la Centrale operativa dei carabinieri di Chiari ha attivato l'intervento della pattuglia della Radiomobile in servizio notturno, che si è precipitata in via Roma a sirene spiegate. I militari, grazie all'aiuto dell'agente di Polizia che si trovava libero dal servizio, sono riusciti a fermare il ladro e ad arrestarlo. Si tratta di un 36enne residente a Sulzano, che dovrà rispondere di furto aggravato.

L'arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.