Beccato in auto con armi e 100mila euro in contanti: denunciato un 46enne.

Il caso

É stato denunciato a piede libero per ricettazione e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un 46enne cinese regolare sul territorio nazionale. In prima linea i carabinieri della stazione di Gambara i quali, a seguito di un controllo alla circolazione stradale nel centro abitato di Cadimarco, frazione di Fiesse, hanno fermato l’auto condotta dal 46enne il quale si è mostrato fin da subito particolarmente nervoso.

Cosa è emerso

Il 46enne è stato quindi perquisito personalmente, successivamente anche il veicolo che stava guidando: sotto il sedile anteriore destro nascondeva un sacchetto in plastica sigillato con all’interno 100mila euro di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza; nella portiera lato passeggero un coltello da cucina di 32 centimetri di lunghezza, di cui 20 di lama. All’interno del vano bagagliaio un coltello da cucina della lunghezza di 24 centimetri di cui di 13 di lama (interno vano bagagliaio) detenuti senza giustificato motivo. Trovati poi due telefoni cellulari, posti sotto sequestro per gli accertamenti di rito.

Nel frattempo le indagini proseguono per chiarire l’origine del denaro.