Beccato il “trasgressore seriale” della raccolta differenziata a Chiari. Era solito ad abbandonare il suo sacco all’interno dei cestini di viale Mazzini.

Metteva tutto in un sacco nero e poi lo gettava in uno dei cestini ad uso pubblico. Aveva preso di mira quello di viale Mazzini, proprio davanti alla farmacia comunale. Ma questa mattina è stato beccato, dopo una segnalazione, dagli operatori della Chiari Servizi.

“Gli operatori di Chiari Servizi, nel giro ordinario di raccolta e cambio dei rifiuti dai cestini stradali, grazie anche ad una segnalazione giunta in mattinata, hanno rinvenuto riferimenti utili per risalire alla persona che ha abbandonato un sacco nero, rimuovendo la calotta del cestino stesso. Tale situazione si è verificata su viale Mazzini più volte, ma oggi, grazie all’attenzione prestata dagli operatori è stato possibile rinvenire gli elementi utili per risalire alla persona che ha utilizzato i cestini stradali in modo improprio. Un particolare ringraziamento agli operatori e a chi ha segnalato tale situazione”.