Beccato dai Carabinieri, tenta la fuga: in manette un pusher 29enne

Spacciava sotto casa: in manette è finito un 29enne dopo un controllo dei militari.

Beccato dai Carabinieri, tenta la fuga

I Carabinieri di Capriolo hanno tratto in arresto un 29nne del posto sorpreso con della cocaina. I militari, che avevano tratto in arresto il giovane durante il lockdown il 18 marzo mentre cedeva lo stupefacente, hanno visto il 29nne nei pressi della propria abitazione a hanno deciso di procedere ad un controllo. L’uomo ha tentato immediatamente di darsi alla fuga, ma dopo un breve inseguimento a piedi per le vie del paese è stato bloccato e trovato in possesso di 12 grammi di cocaina.

L’arresto

I Carabinieri hanno quindi tratto in arresto l’uomo per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Sottoposto a rito direttissimo il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione.