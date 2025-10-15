Beccato con carta d’identità e banconote false, arrestato.

Arrestato

Nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre 2025 sono scattate le manette ai polsi di un cittadino italiano classe 1992 con numerosi precedenti alle spalle, in possesso di documenti d’identità contraffatti, è stato inoltre denunciato a piede libero per il possesso di 2.630 euro in banconote false.

Beccato con carta d’identità e banconote false

L’arresto da parte dei carabinieri della stazione di Isorella è avvenuto al termine di approfondite indagini che hanno preso il via il 22 settembre scorso quando l’uomo aveva tentato di pagare con una banconota falsa in alcuni esercizi commerciali nei comuni di Isorella e di Gambara. Ad essere perquisita anche l’abitazione dell’uomo dove sono state trovate numerose banconote false, una carta d’identità contraffatta, 6,9 grammi marijuana ed alcuni dispositivi elettronici.