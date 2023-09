Smerciava cocaina a Castegnato e nei dintorni, fino a che non è stato beccato dai carabinieri e arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Beccato con 30 grammi di cocaina, arrestato pusher 48enne

E’ successo lo scorso mercoledì, protagonista un 48enne già noto alle Forze dell’ordine per reati dello stesso tipo. I carabinieri di Ospitaletto, durante un giro di pattuglia, hanno notato l’uomo che percorreva le strada del paese in bicicletta. Dati i precedenti (era già stato arrestato nel 2008, sempre per possesso di droga) i militari lo hanno fermato e, durante il controllo, gli hanno trovato addosso due bustine di cocaina, pronte per essere vendute, e 60 euro, probabilmente proventi della vendita.

I carabinieri hanno quindi esteso la perquisizione all’abitazione dell’uomo, trovando 30 grammi di stupefacente, un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento, nonché 1.500 euro: il tutto nascosto nello stesso identico posto in cui era stato ritrovato anche 15 anni fa, quando era finito in manette per la prima volta. I militari hanno proceduto all’arresto, poi convalidato il giorno successivo, mentre la cocaina e il materiale restante è stato sequestrato.