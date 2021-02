Ieri sera, domenica, i carabinieri della Stazione di Capriolo hanno proceduto all’arresto di un ragazzo di 25 anni di origini albanesi per detenzione di circa 20 grammi di cocaina, destinata allo spaccio.

Beccato con 20 grammi di cocaina: arrestato 25enne

E’ stato beccato con la cocaina e per lui sono scattate le manette. E’ successo ieri sera a Capriolo: i militari della Stazione locale hanno sorpreso il giovane a bordo di un’automobile prestatagli da un amico, nella speranza di passare inosservato. Ma i carabinieri non si sono fatti ingannare dall’automobile, diversa da quella utilizzata solitamente.

Oltre allo stupefacente i carabinieri hanno rinvenuto a casa dello spacciatore strumenti di misurazione per lo stupafacente e circa 550 euro in contanti, frutto dell’attività illecita. Il 25enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida davanti al gip del Tribunale di Brescia.