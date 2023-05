Si stavano allenando in palestra fuori dall’orario di servizio quando hanno beccato un minorenne che stava spacciando fumo a un coetaneo. Inseguito e denunciato, il 17enne dovrà rispondere di spaccio.

Beccato a spacciare da due carabinieri in palestra: denunciato 17enne

E’ successo in viale Europa a Palazzolo sull'Oglio, nei pressi del complesso commerciale. Due militari della Compagnia carabinieri di Chiari, uno in forza alla Sezione radiomobile e uno alla Stazione di Adro, si erano recati in palestra per allenarsi nel tempo libero quando, dalle vetrate, hanno notato un giovane che si muoveva con fare sospetto tra il parco sottostante e il parcheggio degli esercizi commerciali. Sospettando potesse trovarsi lì per vendere o acquistare dello stupefacente, i militari lo hanno tenuto d’occhio, fino a coglierlo in flagranza di reato mentre cedeva una dose di stupefacente a un altro ragazzo.

Accertato che si trattava proprio di spaccio, i militari hanno allertato immediatamente i colleghi in servizio e, per non farsi scappare il giovane pusher, lo hanno raggiunto all’esterno della struttura.

All’arrivo della pattuglia il ragazzo, ignaro del fatto che i carabinieri erano arrivati proprio per lui e mai pensando che due militari fuori dal servizio potessero averlo visto mentre spacciava, ha cominciato ad allontanarsi. Ma subito è stato raggiunto dai militari in servizio e non, che hanno identificato sia lui che il coetaneo che aveva appena acquistato lo stupefacente. Entrambi 17enni, il primo (che aveva venduto al coetaneo una dose di quella che poi è risultata essere hashish) aveva in tasca altre cinque dosi di fumo già confezionate e pronte per la vendita. E’ stato denunciato per spaccio e la droga è stata sequestrata.

Il secondo invece è stato segnalato alla Prefettura per uso di stupefacenti ed entrambi sono stati affidati ai genitori.