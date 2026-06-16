recidivo

Beccato a danneggiare auto in sosta, era stato arrestato il giorno prima per lo stesso motivo

I militari giunti sul posto lo hanno sorpreso all'interno di un furgone Fiat Ducato nel quale si era introdotto dopo aver infranto il finestrino e dal quale aveva appena asportato alcuni beni

Beccato a danneggiare auto in sosta, era stato arrestato il giorno prima per lo stesso motivo

Rezzato · 16/06/2026 alle 08:36

Beccato a danneggiare auto in sosta, era stato arrestato il giorno prima per lo stesso motivo.

A Rezzato: beccato a danneggiare auto in sosta

L’uomo, 36 anni, è stato arrestato nelle prime ore di questa mattina (martedì 16 giugno 2026) dai carabinieri di Nuvolento: il soggetto in questione è stato arrestato in flagranza di reato nel mentre stava mettendo a punto un furto ai danni di un veicolo in sosta a Rezzato. I militari giunti sul posto lo hanno sorpreso all’interno di un furgone Fiat Ducato nel quale si era introdotto dopo aver infranto il finestrino e dal quale aveva appena asportato alcuni beni.

Ulteriori episodi dello stesso tipo erano stati dallo stesso commessi ai danni di altri veicoli in sosta nella stessa zona. La refurtiva è stata quindi recuperata. É stato inoltre trovato un scooter anche questo frutto di furto, poi restituito al legittimo proprietario.

Recidivo

Il fatto curioso è che il 36enne era stato già arrestato la sera prima dai carabinieri di Brescia per una serie di furti commessi ai danni di veicoli in sosta in città.

 

 

 

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