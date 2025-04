Beccati sul bus con biglietto non obliterato, si rifiutano di dare le generalità ai controllori: due denunciati.

Hanno pensato furbescamente di salire sul bus senza obliterare il biglietto per poterlo usare anche successivamente noncuranti delle regole e mancando di fatto di rispetto agli altri passeggeri che avevano regolarmente pagato il viaggio. Ma le cose non sono andate secondo i piani: i due sono stati infatti scoperti dai controllori. Alla richiesta da parte di questi ultimi di fornire le generalità, i due hanno finto di non capire.

Al Comando

Si è quindi reso necessario l'intervento da parte degli agenti della Polizia Locale di Rezzato, allertati dall'autista del bus. Gli stessi hanno accompagnato i soggetti al Comando Polizia Locale - Rezzato in quanto sprovvisti anche del permesso di soggiorno. Successivamente agli accertamenti i due uomini, risultati essere regolari sul territorio nazionale. Nei loro confronti sono scattate le denunce dal momento che si sono rifiutati di fornire le proprie generalità agli addetti al controllo dell’autobus di linea, impedendo loro di svolgere il proprio dovere, oltre che per non aver portato al seguito i documenti.