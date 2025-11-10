Nei suoi confronti è scattata la denuncia per possesso di oggetti atti ad offendere e la mazza è stata sequestrata

Beccati in auto con una mazza da baseball e droga: la scoperta della Locale.

La scoperta della Locale a Rezzato

Gli agenti della Polizia Locale di Rezzato hanno sorpreso due uomini con atteggiamento sospetto nell’ambito dei controlli del territorio finalizzati alla prevenzione dei furti in abitazione.

Beccati in auto con una mazza da baseball

Ad attirare l’attenzione degli agenti un soggetto che è stato sorpreso maneggiare qualcosa all’interno della sua auto in un parcheggio del centro storico della città di Rezzato: l’auto è stata quindi perquisita, al suo interno è stata trovata una pesante mazza da baseball in legno della quale l’uomo non ha saputo giustificarne il possesso. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per possesso di oggetti atti ad offendere e la mazza è stata sequestrata.

Il secondo dei due uomini è stato invece trovato in possesso di cocaina destinata ad uso personale, è stato quindi segnalato alla Prefettura di Brescia.

In evidenza un’immagine creata con l’intelligenza artificiale.