Il Grande Fratello ha ripreso il furto in zona mercato a Capriolo.

"Beccata" coppia di ladri grazie al sistema di videosorveglianza

Il sistema di videosorveglianza del Comune di Capriolo ha aiutato gli agenti della Questura di Verbania ad arrestare una coppia di romeni, che viaggiava in auto con il figlio, da tempo attenzionata. A Capriolo la donna era riuscita a rubare la collanina ad un anziano del paese, che non si è accorto di nulla, fino all'arrivo dei vigili. I due ladri sono stati però arrestati più tardi in provincia di Milano. Infatti, i poliziotti hanno atteso il momento giusto per entrare in azione.

