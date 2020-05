Bassano bresciano, il commercio riparte con #re-start together

Alcuni erano in difficoltà già da prima, quasi tutti stanno risentendo dei «postumi» del lockdown. Per i piccoli negozi di vicinato, i più colpiti dalle ripercussioni economiche del Coronavirus, ripartire è stata un’impresa: ed è proprio per aiutarli a ripartire che arriva il bando #re-start together.

Per il commercio arriva #re-start together

«L’iniziativa è stata definita nei giorni scorsi dalla Giunta, in pratica abbiamo deciso di dirottare alcune risorse che stiamo riuscendo a risparmiare da una serie di altri interventi sui negozi di vicinato, ha spiegato il sindaco Michele Sbaraini – L’obiettivo è quello di sostenere, per quanto ci è possibile, i piccoli negozi, quelli che nei mesi del lockdown sono stati costretti a chiudere o hanno dovuto perché, con le restrizioni sugli spostamenti, erano rimasti senza clienti».

