Riconoscere il merito degli studenti migliori per fare in modo che possano essere sprontati ad andare avanti, ma anche d'esempio per i coetanei. Il Comune di Bassano Bresciano, questa mattina, ha consegnato ben 46 borse di studio.

Bassano Bresciano ha premiato le sue giovani eccellenze

Si è tenuta questa mattina, in Comune, la consegna delle borse di studio. Sono stati premiati, per i loro eccellenti meriti scolastici, ben 46 ragazzi (tra elementari, medie e superiori) per i risultati ottenuti nell'anno 2019/2020. Alla piccola cerimonia erano presenti il sindaco Michele Sbaraini, il parroco don Renato e diversi rappresentanti del Comprensivo.

"Bravi tutti. È stato un anno difficile sia a livello di didattica che di socialità. A gennaio, il Covid sembrava una cosa lontana, ma poi a marzo ci siamo ritrovati chiusi in casa. Non è stato facile, ma avete tenuto dura. In bocca al lupo per tutto"

Ha ribadito il sindaco Sbaraini ai ragazzi presenti per ritirare la borsa di studio.

La lista dei premiati

Sono stati pemiati per la primaria:

Sara Giudici, Andrea Migliorati, Matteo Pasotti, Chiara Romano, Tommaso Sapuppo, Giorgia Sivalli, Lorenzo Viapiana e Sofia Zambotti.

Per la secondaria di primo grado:

Pietro Maccagnola, Rebecca Massafra, Alessandra Bonardi, Riccardo Bonaglia, Giorgia Rita Cominelli, Iman Ejjaki, Diego Fezzoli, Linda Gazzoldi, Sara Godizzi, Filippo Marinelli, Alberto Molinari, Fabio Morosato, Andrea Sivalli, Beatrice Stanga, Luyao Wu.

Per la secondaria di secondo grado:

Francesco Zanoli, urora Viapiana, Silvia Brsciani, Irene Biella, Ilaria Pancera, Mattia Scalvi, Francesco Cremaschini, Mirko Gatti, Anna Godizzi, Angelo Cominelli, Giulia Ferrari, Asia Franchini, Silvia Pancera, Luigi Cremaschini, Simone Farina, Mattia Davelli, Edoardo Triestino, Benedetta Cominelli, Elisa Urbani, Desiree Sala, Paola Savino, Federico Dagani e Andrea Cremaschini.