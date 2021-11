Bassa Bresciana, oltre venti pattuglie in campo ogni giorno contro i reati predatori

Attenzione!

Intensa attività messa in campo per la prevenzione reati predatori.

Oltre 20 pattuglie giornaliere in campo

I militari della Compagnia Carabinieri di Verolanuova durante coordinato indetto per la prevenzione dei reati predatori, da inizio settimana hanno messo in campo 24 pattuglie giornaliere con l’appoggio del Nucleo Elicotteri di Orio al Serio e delle Squadre di Intervento Operativo di Milano, conseguendo i seguenti risultati: denuncia a piede libero di cittadino indiano classe 69 per maltrattamenti in famiglia, in quanto fermato dalle pattuglie in circuito durante l’ennesimo episodio di vessazione psicologica fronte l’abitazione dell’ex-moglie; denuncia a piede libero di italiano per ricettazione ed indebito utilizzo di carte bancomat sorpreso, dalle pattuglie operanti mentre tentava di pagare una consumazione con un bancomat provento di furto e rubato poco prima.

Guida in stato di ebbrezza

Il controllo alla circolazione stradale infine ha portato a due sanzioni per guida in stato di ebbrezza alcolica con il ritiro della patente, nonché ulteriori 8 sanzioni per violazioni varie.