Bassa Bresciana: due bambini piccoli rimasti bloccati in auto, l’intervento dei carabinieri.

Due bambini piccoli rimasti chiusi in auto nella Bassa Bresciana

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Verolanuova sono intervenuti ieri (giovedì 11 giugno 2026) nel parcheggio di un supermercato nella Bassa Bresciana: due bambini piccoli sono rimasti bloccati all’interno di un’auto chiusa accidentalmente a chiave. Pare che la donna fosse rientrata in casa dopo aver fatto la spesa con i figli e, nel chiudere le portiere, ha lasciato involontariamente le chiavi nell’abitacolo causando il blocco della chiusura.

L’intervento dei carabinieri

Ad allertare i militari un cittadino presente sul posto e la madre dei bambini. Questi ultimi si trovavano all’interno della vettura particolarmente agitati anche per il caldo.

Una volta sul posto i militari hanno constatato l’impossibilità di aprire le portiere dall’esterno, sono riusciti comunque, grazie ad un intervento tempestivo, ad intervenire ed aprire l’auto salvando i piccoli. Per precauzione sono stati affidati al 118, ma sono risultati in buone condizioni di salute.