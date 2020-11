Barista con la mascherina abbassata: chiusura e multa.

Mascherina abbassata

E’ accaduto ieri, martedì 3 novembre 2020 a Calcinato, in un bar di via XX Settembre, poco distante dal Comando della Polizia intercomunale di Calcinato, Bedizzole e Lonato. Un controllo di routine da parte degli agenti ha portato alla chiusura del locale: il barista stava infatti servendo i clienti senza che l’apposita mascherina coprisse il naso e la bocca (era invece abbassata sul mento). Per il locale è scattata l’immediata chiusura, con una sanzione di 280€ e la possibilità di prolungamento della chiusura in caso di disposizione da parte del comando centrale.

Il nuovo Dpcm

Un danno giunto a poche ore dalla chiusura totale di bar e ristoranti, che con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm potranno rimanere aperti solo per servizi di asporto e domicilio.