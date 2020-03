Barbariga piange una cassiera di 49 anni.

Addio a Mariagrazia Casanova

Frontignano di Barbariga piange Mariagrazia Casanova, scomparsa a soli 49 anni. Ancora non si sa se a portare via Mariagrazia sia stato il Coronavirus: l’unica cosa certa è che da alcuni giorni era a casa con febbre e tosse e le sue condizioni sono precipitate improvvisamente giovedì notte. La 49enne lavorava all’IperSimply di via Valcamonica a Brescia, supermercato che per il momento rimarrà chiuso.

