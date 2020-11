Barbariga piange lo storico medico Fausto Lazzaroni

Barbariga piange lo storico medico di base Fausto Lazzaroni.

La comunità di Barbariga piange il dottor Fausto Lazzaroni, storico medico di base del paese scomparso a 87 anni. Lazzaroni era un medico a tutto tondo considerando che, essendoci specializzato poi in Pediatria, ha svolto la sua professione curando adulti e bambini. “Il dottor Lazzaroni era un riferimento nel nostro paese, ottimo medico condotto sempre disponibile con i malati per le visite a domicilio: era l’emblema di quello che oramai non c’è più la sanità territoriale – le parole del primo cittadino, Giacomo Uccelli – La notizia della sua scomparsa è stata un colpo tremendo per la comunità di Barbariga che si stringe idealmente attorno ai figli Paolo Leonardo e Giovanni che raccoglie tra l’altro l’importante eredità professionale del padre in quanto anch’esso medico di base”.

I funerali avranno luogo nella chiesa parrocchiale di Barbariga venerdì alle 15, partendo dall’abitazione di via Orzinuovi, 20.