Bar Follia conquista il Memorial Massimo Salvi

"Sono trascorsi dieci anni dalla scomparsa di mio papà". Così, con una punta di commozione, Matteo Salvi, affiancato dalla sorella Cristina e dalla mamma Daniela, ha salutato il folto pubblico presente domenica sera alle finali del nono Memorial Massimo Salvi, dedicato al ricordo dell’ex giocatore dell’Unitas Coccaglio e dirigente sportivo del Chiari Calcio mancato nel 2015 a soli 53 anni. Dopo tre settimane di avvincenti sfide sul campo dell’oratorio della frazione rovatese di Sant’Andrea, è calato il sipario sulla manifestazione che unisce passione per il pallone e amicizia. In vetta alla classifica la formazione Bar Follia.

Non solo un torneo: il calcio che unisce

"Il Memorial non è solo un torneo: è un momento di sport, di incontro e di partecipazione, che ogni anno cresce, si rafforza e coinvolge sempre più persone. Un appuntamento che, con orgoglio, possiamo affermare essere diventato un vero punto di riferimento per gli appassionati di calcio non solo a Rovato, ma in tutta la Franciacorta e in Provincia", ha proseguito. Matteo ha ringraziato il Gruppo sportivo di Sant’Andrea, "anima dell’evento", per l’instancabile dedizione, lo spirito di squadra e la schiera di volontari che collaborano con entusiasmo e generosità; un grazie anche all’Unitas Coccaglio, con cui permane un forte legame, agli sponsor che credono nell’iniziativa, al Comune di Rovato, a don Marco Lancini e a Radio Bruno per la preziosa collaborazione.

Ma il ringraziamento più grande è andato agli oltre 100 giocatori scesi in campo in 16 squadre:

"Questo torneo ci ricorda che lo sport può essere ancora l’occasione per unire le persone".

Dopo lo scambio di targhe con Unitas e Gruppo Sportivo Sant’Andrea ha preso la parola Leonardo Pontoglio per ringraziare tutti i volontari, gli speaker e la parrocchia. Il sindaco Tiziano Belotti, affiancato dagli assessori Valentina Bergo e Pieritalo Bosio, ha ricordato che il torneo è "una grande festa per una comunità che ha grandissimi volontari: da soli non si potrebbe fare nulla! Complimenti ai ragazzi che hanno giocato". Don Marco Lancini ha citato le parole di Papa Leone XIV, che ha definito i campioni non come «macchine infallibili» ma come persone che "anche quando cadono trovano il coraggio di rialzarsi".

Bar Follia conquista il Memorial Massimo Salvi

Per quanto riguarda la classifica, a trionfare è stata la squadra del Bar Follia, che con una vittoria piuttosto netta ha battuto nella finalissima Zani Costruzioni; sul terzo gradino del podio Pensione per cani San Carlo e quarto il team Luxuria Parrucchieri. Miglior giocatore Gaetano Manto (Pensione San Carlo), miglior portiere Enzo Ballini (Zani Costruzioni) e capocannoniere Daniele Alberti (Bar Follia). A documentare una serata magica, presentata da Nicoletta Del Vecchio (la cronaca delle sfide finali è stata affidata al bravissimo Pietro Quarantini) e graziata dal maltempo, i fotografi di Pagani Bros.

La galleria fotografica