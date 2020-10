Banda del bancomat, assalto fallito a Remedello

La Banda del bancomat torna a colpire nella bassa bresciana…ma senza successo.

Ad accorgersi i dipendenti l’indomani mattina

Ad essere preso si mira, questa volta, è stato lo sportello di Ubi Banca di via Roma a Remedello, qualcosa però non è andato come previsto e, così, i malintenzionati, sono stati costretti a darsela a gambe. I fatti risalgono alla notte tra giovedì e venerdì, ad accorgersi sono stati al mattino i dipendenti una volta giunti sul posto di lavoro i quali hanno tempestivamente allertato i carabinieri della stazione di Isorella. L’intenzione dei ladri sembra fosse quella di cercare una fenditura dove collocare l’esplosivo.

La Banda del bancomat ha fallito

L’operazione, tuttavia, non è andata a buon fine essendo stata interrotta prima di portarla a termine: non è ancora chiaro cosa abbia infastidito i ladri, di certo l’allarme non è suonato. Sta di fatto che prima di riuscire a portare a termine la loro missione, sono stati costretti a fuggire a bordo di un’automobile parcheggiata nelle vicinanze.