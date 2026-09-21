L'uomo è stato condannato a cinque anni di reclusione

Bancarotta fraudolenta: arrestato un 43enne a Botticino. L’operazione è stata condotta da parte dei carabinieri della locale stazione.

A Botticino: scatta l’arrestato

Sono scattate le manette ai polsi di un 43enne a Botticino: l’uomo è stato condannato a cinque anni. L’operazione è stata condotta da parte dei carabinieri della stazione di Botticino a seguito di un provvedimento di carcerazione emesso il 17 settembre dall’Autorità giudiziaria di Firenze.

Si sono aperte le porte del carcere

L’uomo è stato condannato a cinque anni di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta fraudolenta impropria, relativi a fatti commessi a Lucca nel luglio 2013. Per lui si sono aperte le porte del carcere, si trova ora nel carcere cittadino Nerio Fischione di Brescia.