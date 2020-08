Bambina investita a Chiari, allertato l’elisoccorso. E’ successo in via Avis, proprio vicino al parco delle Rogge, intorno alle 20.

Bambina investita a Chiari

Attimi di paura a Chiari, in via Avis. Una bambina di cinque anni è stata investita da un’auto proprio davanti all’entrata del parco delle Rogge. Immediata è stata la chiamata ai soccorsi, in codice giallo. Oltre all’automedica e all’ambulanza dei volontari di Rovato Soccorsi, è stato allertato anche l’elisoccorso. Fortunatamente le condizioni della bambina non sembrano essere troppo gravi, ma sono in corso tutti gli accertamenti. Comunque, sarà trasportata in ospedale a Brescia con l’elicottero.

Sul posto anche la Polizia stradale per tutti i rilievi e le indagini del caso.

La zona, nei pressi di una nota gelateria e vicino al parco, soprattutto nelle sere d’estate, è molto frequentata e in molti si sono fermati per capire cosa fosse successo.