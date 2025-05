Bambina di cinque anni investita e sbalzata per cinque metri.

Grave incidente a Cellatica

Grave incidente oggi pomeriggio (venerdì 16 maggio 2025) a Cellatica. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 16 in codice rosso in via Fantasina. Dalle prime ricostruzioni pare che una bambina di cinque anni sia stata investita da un'auto e proiettata a cinque metri di distanza.

La bambina ha riportato trauma cranico e al volto. Ad intervenire prontamente sul posto l'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia che l'ha trasportata all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Ad intervenire anche un'automedica, un'ambulanza e la Polizia Stradale.