Una notizia che ha toccato profondamente la città di Palazzolo e non solo.

Ballerina e insegnante di danza: la comunità piange “lady” Angela

Si è spenta ieri a soli 55 anni Angela Facheris, uno dei volti più noti a Palazzolo insieme a quello del marito Diego Vavassori. Non solo l’amore della sua vita, ma anche il suo compagno di avventura nella danza, passione che ha sempre unito profondamente i due coniugi di Palazzolo. Ballerini straordinari (in passato raggiunti traguardi straordinari) e insegnanti di danza unici. L’associazione Lady Angela era una vera e propria istituzione in questo settore. In queste ore tantissime persone hanno voluto ricordare con un messaggio sui social Angela, soprattutto per la passione per la danza.

Il funerale

Il funerale verrà celebrato mercoledì mattina alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di San Rocco a Palazzolo. In tanti, anche se solo simbolicamente a causa della zona rossa, si stringeranno attorno alla famiglia di Angela: in modo particolare al marito e alla figlia Jessica, anche lei ballerina.

Le parole dell’assessore allo Sport

“Ho conosciuto Angela nel settembre del 2015 al mio primo incontro con le associazioni sportive palazzolesi – ha ricordato l’assessore Alessandra Piantoni – Da allora Lady Angela, come mi è sempre piaciuto chiamarla identificandola con il “ suo” gruppo, non ha mai perso un incontro accogliendo sempre con entusiasmo ogni iniziativa proposta e cogliendo da subito lo spirito di condivisione tra le varie associazioni che ha portato alla nascita di Sportiamo prima e Polisportiamo dopo. Vera passione sportiva con attenzione ai risvolti educativi. Ma anche persona squisita, di animo gentile e garbata nei modi, sempre positiva e disponibile. Un abbraccio riconoscente a Diego e alla figlia Jessica”.