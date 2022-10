"Sono arrivato con il sorriso e me no sono andato con il sorriso". Così Giambattista Bertocchi, 61enne di Castelcovati, ha commentato la sua eliminazione dalla settima puntata della decima edizione di Bake Off Italia - Dolci in forno», il cooking show televisivo dedicato agli appassionati di pasticceria in onda su su Real Time e in streaming su Discovery+ dal 2 settembre. Brescia resta però in gara con Davide Merigo, 38 anni, residente a Puegnano e di archietetto di professione.

Bake Off Italia, eliminato il covatese Giambattista Bertocchi

Finisce alla settima puntata l'avventura di Giambattista Bertocchi. Carpentiere prossimo alla pensione, di Castelcovati, il 61enne era riusciuto a guadagnarsi un grembiule nella cucina di Bake Off Italia per mettere alla prova le sue capacità e il suo amore per i dolci, conquistando tutti con la sua travolgente simpatia. Sempre con la battuta pronta sulle labbra, ha saputo destreggiarsi tra tante prove e tecniche, dalla meringata alla torta rovesciata, dai cioccolatini alla pasta frolla, guadagnandosi anche le lodi dei giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Galeotta però è stata l'ultima puntata: Giambattista ha incespicato sui biscotti doppio gusto e sulla torta Danubio, per poi inciampare definitivamente sulla piramide di bignè della Crockenbush. Errori che gli sono valsi l'eliminazione dalla cucina del format, dove però ha certamente lasciato il segno.

"Sono arrivati con il sorriso e me no sono andato con il sorriso: è stata un'esperienza bellissima, ho conosciuto delle belle persone, tutti bravi ragazzi che ringrazio di cuore - ha commentato Giambattista Bertocchi a margine della puntata, andata in onda venerdì 14 ottobre - Sono sincero, non pensavo di arrivare fino a questo punto: queste sette puntate mi hanno ringiovanito, ho dimostrato che all'età di 61 anni si può ancora sognare. Sapevo di poter fare, ma ora lo sanno anche gli altri. Sono venuto qua per fare dolci e ho portato felicità".

Continua l'avvenutura di Davide Merigo

Un pezzo di Brescia però rimane ancora in gara. Continua infatti la gara di Davide Merigo: 38 anni è un architetto di Puegnago Del Garda. Da 20 anni fa coppia fissa con la sua compagna Annalisa e si dedica alla sua passione: creare dolci, soprattutto torte moderne e senza glutine. Bake Off è un'occasione per dimostare le sue capacità e il suo "dolce" talento. In bocca al lupo!