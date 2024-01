Bagnolo si è fermato per l'ultimo saluto al sindaco Pietro Sturla

Bagnolo Mella si è fermato per l'ultimo saluto al sindaco Pietro Sturla.

L'ultimo saluto al sindaco Pietro Sturla

Stretti nel dolore per l'ultimo saluto a Pietro Sturla, il sindaco di Bagnolo Mella. Tutto il paese e gli amministratori della provincia hanno preso parte al funerale che si è tenuto oggi, martedì, alle 14.30.

Per rendere l’ultimo saluto al sindaco, portato via da una malattia a 75 anni, si è fermato l’intero paese. L’Amministrazione comunale di Bagnolo Mella ha proclamato il lutto cittadino per ricordare con affetto e con la più alta considerazione le alte doti morali di Sturla, l’attaccamento al suo Paese e l’impegno civico a favore della cittadinanza.

Centinaia di persone in parrocchiale per i funerali. In testa al corteo un’infinità di vessilli e gonfaloni di enti e associazioni, che hanno poi circondato l’altare; a seguire, i famigliari e la cittadinanza.

Hanno concelebrato con il parroco don Faustino Pari: don Gianluca Loda, don Alfredo Savoldi, don Gabriele Fada, don Gabriele Facchi, don Omar Zanetti, don Giovanni Consolati e don Eraldo Fracassi.

Una cerimonia partecipata, con tanti momenti toccanti ed emozionanti. “In un momento come questo, un tempo di crisi del bene comune, è da stimare chi come Pietro Sturla è stato disposto a mettere tempo e dedizione per la propria cittadinanza – le parole del parroco don Faustino Pari - La parola comune richiama il nome di comunità e il bene comune. Piero per tanti anni si è interessato al bene di Bagnolo, mettendosi a disposizione fino a diventarne sindaco. Un caro saluto caro Piero anche da parte di una piccola porzione come la Parrocchia Visitazione della quale tu ti sei sempre sentito partecipe”.

Al termine della Messa sono intervenuti il vicesindaco Cristina Almici, Pietro Albanese, rappresentante della Protezione Civile, Giovanni Boldrini, volontario del Verde e rappresentanti degli impiegati del Comune. “E' difficile intervenire ma l'affetto e l'amicizia lo richiedono – è cosi cominciato l'intervento di una commossa Cristina Almici – Il nostro rapporto è nato nel 2011 e la tua generosità ti ha contraddistinto fin da subito, lasciando a me il posto di candidato sindaco. Per te il bene di Bagnolo è sempre venuto prima di tutto, anche prima della tua famiglia e del tuo lavoro. Sei stato un uomo straordinario, umile e di sani principi. Siamo stati fortunati ad incontrati nella nostra vita. Sei solo andato avanti, ma sarai sempre al nostro fianco”.

Un applauso poi ha accompagnato l'uscita del feretro della chiesa, con la cerimonia funebre che si è conclusa poi al cimitero.