Bagnolo Mella sotto shock per la scomparsa della giovane Carlotta

TRAGEDIA

Aveva solo 16 anni.

La comunità è sotto shock per la scomparsa della giovane Carlotta Cozzi, scomparsa a soli 16 anni.

Addio alla giovane Carlotta

La comunità di Bagnolo Mella è sotto shock per la scomparsa della giovane Carlotta Cozzi, scomparsa a soli 16 anni. La giovane proprio ieri pomeriggio era stata trasportata agli Spedali Civili e le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito: sui social la comunità si è stretta subito intorno alla famiglia con la speranza di un lieto fine. Che purtroppo però non è arrivato, perché purtroppo la giovane non ce l'ha fatta e questa mattina il suo cuore ha smesso di battere.

Un grande lutto non solo per mamma Francesca, papà Giorgio e la sorella Valentina e per tutti i parenti, ma anche per l'intera comunità di Bagnolo Mella. I funerali avranno luogo venerdì alle 15 nella Basilica della Visitazione a Bagnolo Mella.