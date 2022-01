CORDOGLIO

Ai funerali della 16enne un intero paese.

Bagnolo Mella si ferma per l'ultimo saluto alla giovane Carlotta Cozzi.

L'ultimo saluto alla 16enne Carlotta Cozzi

Bagnolo Mella oggì si è fermata per l'ultimo saluto alla giovane Carlotta Cozzi, scomparsa mercoledì mattina a soli 16 anni. Nel pomeriggio infatti si sono svolti i funerali in una chiesa parrocchiale gremita, così come tanti erano i cittadini all'esterno della Basilica. Un lutto che ha sconvolto e ha lasciato tutti senza parole :"Risulta sempre difficile commentare e sopratutto comprendere il perché di simili tragedie - le parole di Federico Marini - Sono ovviamente addolorato per una così prematura dipartita. Ricordo Carlotta al pranzo del mio compleanno, qualche settimana fa: timida, ma felice e spensierata. Resterà il ricordo di una brava ragazza".